Condenaron a un ex policía federal por el femicidio de Vanessa Gauna

La justicia provincial condenó a prisión perpetua al ex policía federal Daniel Formoso por encontrarlo penalmente responsable del femicidio agravado por el vínculo de Vanessa Gauna, ocurrido en marzo de 2024.

Así lo definió este viernes la Cámara Oral de Río Gallegos tras conocerse la lectura del fallo por parte de la jueza María Alejandra Vila, que ratificó el pedido que inicialmente realizó la familia y la querella que no se trató de un suicidio, como denunció el acusado.

La investigación determinó que Formoso atacó a Gauna, con quien se conocía de la fuerza de seguridad federal, dentro de un vehículo y la mató de un disparo.

Gauna era una joven madre de un nene de ocho años e integrante de la Policía Federal y fue víctima de femicidio al recibir un disparo en su cabeza el 2 de marzo de 2024.

Las pruebas dentro del juicio fueron irrefutables y hubo grabaciones de cámaras de seguridad que fueron determinantes para la línea investigativa.

Además, el tribunal ordenó informar y consultar la familia sobre cualquier planteo de progresividad en la pena de Formoso, en cumplimiento de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

También se determinó aplicar la ley Brisa que asiste mediante reparación económica y de salud a la hija de Vanessa. (Agencia OPI Santa Cruz).