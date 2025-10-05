Diego Santilli un histórico del PRO con pasado peronista lidera la lista de Milei

- Publicidad -

Tras la renuncia de José Luis Espert, el diputado del PRO Diego Santilli se convirtió en el nuevo cabeza de lista de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, un ascenso que no responde a una decisión política discrecional sino a la aplicación directa de la Ley Electoral. Al producirse la dimisión de un candidato varón, la normativa de paridad de género obliga a que su lugar sea ocupado por el siguiente candidato del mismo género en la nómina, posición que correspondía a Santilli.

Pocas horas después de confirmarse el cambio, Santilli se expresó en sus redes sociales con un mensaje a sus votantes, donde apuntó contra la gestión anterior. “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso”, indicó, al tiempo que calificó el rumbo actual como “duro, pero correcto”. En esa línea, aseguró que enfrente se encuentra “el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación” y se comprometió a “dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

Contador público recibido en la UBA y con especializaciones en el exterior, Santilli es un dirigente de larga trayectoria que formó parte del PRO desde sus inicios, aunque sus orígenes políticos se remontan al peronismo. Portador de un apellido ligado al menemismo a través de su padre, Hugo Santilli, quien fue presidente de River Plate y del Banco Nación durante la gestión de Carlos Menem, el “Colo” comenzó su militancia en el Partido Justicialista. Posteriormente, se sumó a Compromiso para el Cambio y luego se integró a la fundación del PRO, convirtiéndose en un referente del macrismo.

- Publicidad -

Su carrera en la función pública incluye una vasta experiencia en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue ministro de Ambiente y Espacio Público bajo la jefatura de Mauricio Macri y más tarde vicejefe de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, rol en el que también tuvo a su cargo el Ministerio de Justicia y Seguridad. Previamente ocupó cargos en el Instituto de Previsión Social bonaerense, el Banco Ciudad y tuvo escaños en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional, al que regresó como diputado por la provincia de Buenos Aires en 2021 en representación de Juntos por el Cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)