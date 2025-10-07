En Torres del Paine la prensa de Chile debatió sobre la sostenibilidad y la libertad de expresión

- Publicidad -

En un encuentro realizado en Torres del Paine, Chile, directores de más de 50 diarios y periódicos regionales de ese país reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión, al tiempo que advirtieron sobre las dos amenazas centrales para el periodismo: el avance de un modelo político populista que ataca a los medios y la creciente precariedad económica del sector. OPI Santa Cruz participó como invitado del encuentro, con su director, Francisco Muñoz, representando también a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en su rol de Presidente de la Comisión de Medios Locales.

Durante los paneles de capacitación y debates, Muñoz destacó las similitudes de la situación en ambos países. “Los medios de Chile pasan por una situación muy parecida a la de nuestro país; la defensa de la libertad de expresión es el faro de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), como sucede en ADEPA”, aseguró ante la presencia de Andres D Alesandro Director Ejecutivo de la entidad. Agregó que la caída de la pauta publicitaria y el dominio de las grandes plataformas digitales dificultan el desarrollo de los medios regionales y locales, aunque señaló que la diversificación es una herramienta que está funcionando para generar ingresos.

Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz, junto a editores de diferentes medios de Chile –

Un momento que generó un fuerte impacto en el auditorio ocurrió durante la exposición de Diego Cabot, del diario La Nación de Argentina. “El asombro fue generalizado cuando Cabot mostró un artículo que recopilaba los insultos dirigidos a los periodistas por parte del Presidente Javier Milei; los editores de los medios más importantes de Chile no podían creer lo que escuchaban”, relató el director de OPI.

El análisis de la situación argentina se enmarcó en un debate más amplio sobre el contexto global. El nuevo presidente de la ANP, José Tomás Santa María, describió el manual que utilizan los populismos para desacreditar al periodismo, buscando una comunicación directa con el electorado sin el escrutinio de la prensa y normalizando el acoso a periodistas. Asimismo, advirtió que no hay periodismo libre sin medios económicamente sanos, apuntando a la complejidad que suponen las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

La foto de familia con los medios participantes del encuentro en Torres del Paine Chile –

En la misma línea, el gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, valoró la tradición de la prensa regional como una voz para quienes no la tienen y un contrapeso al poder, mientras que el presidente saliente de la ANP, Eduardo Sepúlveda, sostuvo que el periodismo es “más importante que nunca, porque somos quienes certificamos la verdad en tiempos de desinformación“.

Durante la tradicional Cena Anual de la Prensa se entregó el Premio Libertad de Expresión 2025 al español Fernando de Yarza López-Madrazo, quien afirmó que “el periodismo de calidad es más necesario que nunca para hacer frente a la desinformación y los populismos”. Como cierre del encuentro, se firmó la Declaración de Torres del Paine. (Agencia OPI Santa Cruz)



Declaración Torres del Paine de la ANP by OPISantaCruz