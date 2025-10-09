Allanan la casa del diputado José Luis Espert por presunto lavado

- Publicidad -

La Policía Federal allanó este mediodía la residencia del diputado José Luis Espert en la localidad bonaerense de San Isidro por una investigación sobre supuestas transferencias de dinero del empresario Federico “Fred” Machado. La causa se centra en las vinculaciones con Machado, quien está acusado de tener nexos con el narcotráfico, y en una transferencia específica de 200.000 dólares a una cuenta del funcionario oficialista.

El procedimiento judicial se desarrolla en un inmueble ubicado en la calle Brasil 785, según confirmaron fuentes judiciales. El legislador, quien renunció a su candidatura, se encuentra en su morada mientras los efectivos policiales llevan a cabo el registro ordenado en el marco de la investigación que lo involucra con el empresario acusado. La casa del diputado continúa siendo registrada en estos momentos para recabar pruebas sobre la transacción monetaria y los presuntos lazos con Machado.

En el exterior del domicilio, el abogado de Espert, Alejandro Freeland, denunció irregularidades en el operativo. El letrado sostuvo ante la prensa que no se le permite ingresar al allanamiento si no es con la orden expresa del juez, una indicación que, según afirmó, “no la vio en ningún caso”. Freeland manifestó su extrañeza por la medida con la frase: “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”.

El defensor del legislador libertario atribuyó el procedimiento a una intencionalidad política y mediática. Freeland declaró que cree que la acción está impulsada por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro”. Finalmente, calificó la situación como un ataque desmedido al afirmar: “Nunca vi un escarnio y un ataque tan brutal, tan descarnado y tan feroz a una persona que recién está señalada y denunciada como presunto autor de un delito”. (Agencia OPI Santa Cruz)