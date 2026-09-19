Lula da Silva denuncia a jueces del Tribunal Supremo

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Las pesquisas sobre transferencias corporativas irregulares alcanzan a seis magistrados por presuntas dádivas indebidas y desatan reclamos frente a dependencias comerciales en San Pablo en medio de la disputa por la reelección.

La crisis institucional escaló en Brasil tras los señalamientos formales del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra integrantes del Tribunal Supremo Federal. El mandatario afirmó que al menos cinco jueces colaboraron “directa o indirectamente” con el banquero detenido Daniel Vorcaro, en una trama de corrupción vinculada a la quiebra del Banco Master, según declaraciones emitidas un viernes durante una entrevista radial.

Durante dicha transmisión, el jefe de Estado denunció que el financista organizaba “fiestas y orgías” para captar influencias en el sistema judicial y en la dirigencia política. Sin individualizar al destinatario, relató que un magistrado mantuvo encuentros con una mujer enviada por el empresario y requirió que la entidad financiera liquidara una deuda personal de 10 mil reales, ante lo cual sentenció: “Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar en la política”.

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Filtraciones telefónicas implican a jueces del Tribunal Supremo

El origen de las acusaciones radica en transcripciones extraídas del teléfono de Vorcaro, divulgadas por el portal Metrópoles. En esos intercambios, una mujer llamada Rayanna detalló los encuentros y aseveró que una asistente “se acostó con Kassio”, en alusión al magistrado Kassio Nunes Marques. Informes periodísticos brasileños consignaron que las investigaciones comprenden a otros cinco miembros del tribunal: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça. La situación más comprometida atañe a un contrato corporativo millonario pactado entre firmas del banquero y el estudio legal dirigido por la cónyuge de Moraes.

Disputa electoral y pesquisas de la Policía Federal

El escándalo sacudió el escenario previo a los comicios presidenciales de octubre, donde el mandatario buscará la reelección ante el senador Flávio Bolsonaro. Frente a la controversia, el presidente reconoció: “Vamos a tener que debatir cómo vamos a solucionar esto. ¿Cómo vamos a reformar el Tribunal Supremo? Antes de cualquier reforma, tenemos que resolver este problema”. Asimismo, buscó distanciarse del caso al afirmar que Vorcaro “se convirtió en banquero bajo el gobierno de Bolsonaro y se convirtió en prisionero bajo mi gobierno”.

Las diligencias de la Policía Federal avanzan sobre peritajes de contratos, consultorías y nexos entre el imputado, magistrados judiciales y dirigentes de diversas agrupaciones políticas. En San Pablo, manifestantes repudiaron el fraude financiero ante las oficinas de la entidad bancaria. (Agencia OPI Santa Cruz)