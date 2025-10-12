El costo del progreso aéreo aísla a Río Grande por 100 días

- Publicidad -

(OPI TdF) – La concesionaria Aeropuertos Argentina ha oficializado una inversión de 37 millones de dólares destinada a la renovación de la pista del Aeropuerto Internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” de Río Grande, lo que implicará la paralización total de las operaciones aéreas en la ciudad durante más de tres meses. El cierre, programado entre el 5 de enero y el 15 de abril de 2026, dejará a uno de los principales polos industriales y demográficos de Tierra del Fuego sin su principal vía de conexión con el continente, generando una fuerte incertidumbre sobre el plan de contingencia para mitigar el impacto.

Según detalló la empresa, el proyecto contempla una modernización integral de la infraestructura crítica. Entre los trabajos se incluye la rehabilitación completa de la Pista 08-26 con un nuevo paquete asfáltico, la adecuación de las cabeceras a la normativa vigente y la demolición y reconstrucción en hormigón de la plataforma comercial. Adicionalmente, se modernizará el sistema de balizamiento con la instalación de 250 luminarias LED y un sistema de energía ininterrumpida (UPS), junto a la implementación de un nuevo detector de hielo en pista para optimizar la seguridad operacional en condiciones climáticas adversas.

Sin embargo, el comunicado de la concesionaria se centra exclusivamente en los beneficios técnicos de la obra, omitiendo cualquier información sobre las medidas que se tomarán para contrarrestar los efectos del aislamiento. La decisión de paralizar totalmente las operaciones aéreas durante 100 días abre un manto de interrogantes sobre la logística para el transporte de pasajeros y cargas, el protocolo para evacuaciones sanitarias y el impacto económico directo sobre el sector turístico e industrial de la zona norte de la isla, que depende críticamente de la conectividad aérea.



Mientras la inversión promete mejoras a largo plazo, el costo a corto plazo del aislamiento recaerá directamente sobre los ciudadanos y el entramado productivo de Río Grande, que ahora enfrenta un período crítico de desconexión forzada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)