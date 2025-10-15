Gobierno apura anuncio de acuerdo con EEUU tras dichos de Trump

- Publicidad -

Tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, fuentes oficiales confirmaron la previsión de un anuncio para hoy sobre un acuerdo comercial entre ambos países. El comunicado se prepara en un contexto de agitación en los mercados, provocada por la decisión de Trump de supeditar el apoyo a la Argentina, incluido un rescate financiero de 20.000 millones de dólares, al desempeño electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Desde la Casa Rosada, varios integrantes del Gabinete se adelantaron a disipar la incertidumbre con la promesa de novedades sobre el entendimiento.

El acuerdo, negociado por equipos de ambos países durante meses, contempla la eliminación y, en ciertos casos, la reducción de aranceles recíprocos para más de 100 productos, según especificaron voces oficialistas. La administración libertaria busca emitir señales concretas para calmar a los mercados ante los condicionamientos políticos impuestos por el mandatario norteamericano. Miembros de la delegación presidencial que acompañó a Milei fueron los primeros en adelantar la firma del tratado tras el encuentro del pasado martes con el equipo de gobierno estadounidense.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó desde Washington que habría novedades prontas. “Esperamos que haya anuncios pronto sobre el acuerdo. Eso va a estar pronto. No quiero decir nada, porque no decimos nada hasta que esté concretado. Todo salió diez puntos”, sintetizó el funcionario. En la misma línea, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Intencional y Culto, Gerardo Werthein, se mostró optimista y calificó la oficialización como inminente. “La reunión fue espectacular, tuvo distintos momentos. Hablamos de acuerdos de comercio, lo tenemos casi terminado para anunciarlo muy rápidamente con medidas muy positivas para Argentina que van a tener un gran impacto en el sector de producción”, expresó Werthein.

Desde Argentina, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reforzó las expectativas al destacar la apertura comercial. “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano”, afirmó en declaraciones al canal de streaming La Casa. Sturzenegger también distinguió las dos dimensiones del vínculo con la administración Trump, separando la ayuda financiera de la agenda comercial. “Lo de Javier (Milei) con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más ha estado en los medios de la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, pero después hay una parte que venimos trabajando desde hace muchísimos meses, un acuerdo comercial”, celebró el funcionario. (Agencia OPI Santa Cruz)