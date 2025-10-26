El respaldo de Trump a Milei genera fuertes tensiones en Estados Unidos

- Publicidad -

La tensión política y financiera en Estados Unidos escala ante el inédito respaldo de la administración de Donald Trump a la Argentina, que incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. La senadora demócrata Elizabeth Warren ha lanzado una advertencia directa al banco JPMorgan Chase, exigiéndole que cualquier auxilio financiero al gobierno de Javier Milei no implique costos para los contribuyentes estadounidenses. Esta ofensiva se produce mientras el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, negocia en Buenos Aires un préstamo privado adicional, también de 20.000 millones, y busca garantías del Tesoro norteamericano.

La visita de Jamie Dimon a la Argentina, donde se reunió con el presidente Milei y su equipo económico —compuesto por ex directivos del banco como Luis Caputo, José Luis Daza y Pablo Quirno—, busca liderar un consorcio bancario para ese préstamo privado. Warren respondió enviando cartas no solo a JPMorgan, sino también a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Wells Fargo y Santander. En la misiva, la senadora exige un compromiso formal de que estas entidades no se beneficiarán de ninguna garantía financiada por los contribuyentes que el Departamento del Tesoro pueda ofrecer para cubrir la operación.

El nudo del conflicto radica en que los bancos que negocian el auxilio pretenden garantías del Tesoro estadounidense en caso de que Argentina vuelva a incurrir en default, como ha sucedido en decenas de oportunidades anteriores. Warren, miembro de alto rango del Comité de Banca del Senado, advirtió a Dimon sobre las serias preocupaciones de “seguridad y solidez” de participar en el vehículo de inversión, dada la “inestable solvencia de Argentina“. La senadora contrastó el rescate de Wall Street con las dificultades de los estadounidenses para pagar el alquiler, los comestibles y la atención médica en su país.

La ofensiva de Warren ha recibido respuesta del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió la asistencia como una “acción crucial” para la seguridad nacional de EE.UU. y la estabilidad global, llegando a atacar a la senadora con una imagen de IA tildándola de “Peronista estadounidense“. Sin embargo, el escepticismo sobre la ayuda a Argentina no proviene solo de los demócratas. Congresistas republicanos, como Derrick Van Orden, han expresado dudas, específicamente sobre el plan de Trump de incrementar la compra de carne argentina, advirtiendo que “socavaría” a los ganaderos de Wisconsin y que la seguridad alimentaria de EE.UU. es seguridad nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)