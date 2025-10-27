Trump y Bessent celebran la victoria de Milei en las legislativas

- Publicidad -

El resultado de las elecciones legislativas de medio término en Argentina consolidó el proyecto de Javier Milei y generó la euforia explícita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su Secretario del Tesoro, Scott Bessent. La agencia de noticias Reuters analizó que el partido La Libertad Avanza obtuvo una “victoria decisiva” que otorga al presidente argentino un mandato para seguir impulsando su radical reforma económica, pese al descontento por las medidas de austeridad. El medio describió el resultado como “un alivio para Milei” y destacó el asombro generalizado de la prensa internacional.

La reacción en Washington fue inmediata. Donald Trump resaltó en redes sociales: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. Reuters vinculó esta celebración con el apoyo previo, especulando que los resultados “probablemente también complacerán a Trump“, cuya administración enfrentó críticas por proporcionar un “cuantioso rescate financiero” a Argentina. La agencia londinense también destacó una declaración directa de Trump, quien dijo que “Milei recibió mucha ayuda de los Estados Unidos para su victoria electoral en la Argentina“.

Scott Bessent, homólogo de los ministros de Economía, se mostró aún más eufórico, asegurando que Milei tiene un “mandato renovado para el cambio” y calificando a Argentina como “un aliado vital en América Latina“. En su cuenta de la red social X, Bessent evaluó: “Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando“. El funcionario, quien según el informe fue el “responsable de intervenir en el mercado local con la compra de pesos en varias oportunidades antes de las elecciones“, agregó que espera prosperidad para Argentina y que “la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida“.

La cobertura global reflejó el impacto del resultado. The Associated Press tituló que las elecciones fueron “seguidas de cerca por Washington“, mientras Newsweek Internacional analizaba por qué eran “cruciales para Donald Trump“. Medios franceses como RFI y France 24 calificaron el triunfo de “sorpresiva victoria”, destacando que Milei asegura 64 escaños y gana en Buenos Aires. Desde Rusia, Sputnik News calificó el hecho de “Contundente y sorpresivo“, mientras la agencia china Xinhua informó que Milei celebró el triunfo y “prometió el desarrollo de un camino reformista para consolidar el crecimiento“. (Agencia OPI Santa Cruz)