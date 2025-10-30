Declaran la Emergencia en la Patagonia por la presencia de Tucura Sapo 

- Publicidad -

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la Alerta Fitosanitaria en Chubut, Río Negro y Santa Cruz por la presencia y expansión de la Tucura Sapo (Bufonacris claraziana).

Este insecto es endémico de la región patagónica y las autoridades sanitarias señalaron que “representa una seria amenaza para los pastizales naturales y la producción agropecuaria de la región”.

La emergencia fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 816/2025 y regirá hasta el 31 de marzo de 2026.

- Publicidad -

Mediante esta medida se pretende reforzar “las tareas de control, prevención y vigilancia de esta plaga, que en los últimos años ha mostrado una expansión significativa en la estepa patagónica”.

Según el organismo nacional, el avance territorial de la Tucura Sapo —una especie nativa que se alimenta de forraje y diversas plantas herbáceas— pone en riesgo la base productiva de pequeños productores, agricultores familiares y comunidades rurales. (Agencia OPI Santa Cruz)