Finalizó el conflicto en el sector pesquero y habrá temporada de langostino

(OPI Chubut) – Este miércoles se destrabó el conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Rawson y la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh) al firmar un acuerdo paritario y establecer una fecha para iniciar la temporada de pesca de langostino en aguas provinciales.

La prospección se llevará a cabo a partir del 1° de noviembre y en base al estado biológico del recurso, se definirá la fecha de inicio de la zafra.

El gobernador Ignacio Torres sostuvo que “durante años, las temporadas provinciales comenzaban siempre en el mes de diciembre y no estaban exentas de conflictos, conciliaciones obligatorias y paros; sin embargo, en estas dos últimas temporadas, hemos logrado acercar las partes y comenzar, en este caso, el 1 de noviembre con todos los acuerdos firmados”.

Finalmente, los trabajadores aceptaron la propuesta empresarial que fija el valor del kilo de langostino en $1.250, con un incremento a $1.300 a partir del 1° de enero. (Agencia OPI Chubut)