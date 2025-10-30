Macri afirma que el PRO tendrá candidato competitivo en 2027

- Publicidad -

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el PRO, partido que fundó y preside, tendrá un candidato competitivo para las elecciones presidenciales de 2027, aunque señaló que la prioridad actual es respaldar al gobierno de Javier Milei. “Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó Macri durante su participación en el seminario ‘Puentes, dialogar para construir’, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

Durante su exposición, el ex mandatario aseguró que “el PRO está más vivo que nunca” y remarcó que la fuerza política tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”. No obstante, reconoció: “Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27”.

En referencia a los resultados electorales, Macri sostuvo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que en la Argentina se planteó un escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país, pero que los argentinos dijeron “no”. En esa línea, indicó que “hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”.

Asimismo, Macri expresó que se deben implementar medidas como “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura, porque sin ella “los países no crecen”. Añadió que “estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”.

Por otra parte, el presidente del PRO hizo hincapié en que a la gestión de Milei “le hace falta más músculo” y que, desde el Gabinete, se debe fomentar “el diálogo”. Aclaró, sin embargo, que tiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”. (Agencia OPI Santa Cruz)