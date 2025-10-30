Milei busca consenso por reformas pero excluye a cuatro gobernadores

- Publicidad -

El presidente Javier Milei inició hoy pasadas las 17 en la Casa Rosada una reunión con 20 gobernadores para buscar consenso sobre las reformas impositiva y laboral que busca implementar en la segunda mitad de su mandato. El encuentro, que se realizaba en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental, se caracterizó por la exclusión deliberada de cuatro mandatarios provinciales.

Acompañaban al mandatario la mayoría de los integrantes del gabinete nacional. Los gobernadores que asistieron fueron identificados como la mayoría de los “dialoguistas“, marcando un contraste con aquellos que el propio Milei dejó fuera de la convocatoria oficial en la búsqueda de acuerdos.

La lista de ausentes por decisión del Poder Ejecutivo incluye al bonaerense Axel Kicillof. Junto a él, no fueron convocados los mandatarios Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa; y Ricardo Quintela, de La Rioja, completando el grupo de gobernadores excluidos de la mesa de diálogo.

- Publicidad -

La decisión de segmentar la convocatoria fue justificada más temprano por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso“, advirtió Francos, fijando la postura del gobierno sobre los mandatarios que no participaron del encuentro. (Agencia OPI Santa Cruz)