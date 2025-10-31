ARCA posterga vencimientos de impuesto a débitos y créditos

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fijó, con carácter excepcional, nuevas fechas de vencimiento para el ingreso del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5784/2025 y modifica el cronograma de pagos para hechos imponibles realizados en dos períodos específicos de noviembre y diciembre de 2025.

El nuevo esquema establece que las obligaciones de pago devengadas entre el 16 y el 22 de noviembre deberán cumplirse hasta el 25 de noviembre inclusive.

Para el mes siguiente, la resolución dispone que los ingresos correspondientes al periodo del 16 al 22 de diciembre se deberán efectuar hasta el 26 de diciembre.

Según la normativa, esta disposición sustituye transitoriamente las fechas que estaban previstas en las Resoluciones Generales 2.111 y 4.172. El organismo recaudador fundamentó el cambio en la necesidad de facilitar la operatoria bancaria y comercial durante los meses de cierre de año.

La medida entra en vigencia el día de su publicación y fue adoptada en base a atribuciones otorgadas por la Ley N° 11.683 y decretos vigentes, contando con la intervención de áreas jurídicas y técnicas. Las entidades obligadas y los agentes de liquidación deberán adecuar sus sistemas de pago en concordancia con el nuevo cronograma. (Agencia OPI Santa Cruz)