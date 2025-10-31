Asignan fondos a hospitales en medio de la disputa por la ley

- Publicidad -

El Gobierno nacional dispuso hoy un aumento del presupuesto para hospitales especializados y residentes de salud pediátrica, mediante la Decisión Administrativa 29/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida se implementa en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Congreso y semanas después de que el presidente Javier Milei decidiera suspender la Ley de Emergencia Pediátrica, cuya implementación es objeto de reclamos activos en la Justicia.

La decisión administrativa modifica partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025. Los recursos se canalizarán hacia hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce y El Calafate. También se incluyen otras instituciones como el Hospital de Cuenca Alta y el Hospital Presidente Néstor Kirchner. El refuerzo presupuestario alcanza además a hospitales nacionales especializados en salud mental, adicciones y rehabilitación, y a los residentes nacionales de salud.

El incremento de fondos se financiará mediante una disminución de créditos en la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro. El objetivo declarado de la medida es atender prioritariamente las necesidades del sistema de salud pediátrico. Asimismo, se busca asegurar la recomposición salarial tanto del personal asistencial como del no asistencial, garantizando el financiamiento de la atención en hospitales clave, según se informó oficialmente.



Esta asignación de fondos por decisión administrativa se produce semanas después de que el presidente Javier Milei promulgara y simultáneamente suspendiera la Ley de Emergencia Pediátrica. Dicha norma había sido aprobada originalmente por el Congreso y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Pese al veto, el Parlamento insistió y logró su aprobación definitiva con dos tercios de ambas Cámaras. Sin embargo, al momento de su implementación, Milei suspendió la aplicación de la ley, una acción que derivó en varios reclamos activos ante la Justicia para que se obligue a su cumplimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)