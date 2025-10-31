Salud emite alerta epidemiológica por un caso de Coqueluche

- Publicidad -

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz ha emitido una alerta epidemiológica provincial tras la confirmación de un caso de Coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina. La cartera sanitaria definió la enfermedad como “altamente contagiosa” y advirtió sobre el riesgo de “complicaciones graves, especialmente en bebés menores de un año“, por lo que consideró “fundamental extremar las medidas de prevención y control“.

La Coqueluche, causada por la bacteria Bordetella pertussis, es una enfermedad respiratoria que, ante este escenario, motivó una directiva específica a los equipos de salud de toda la provincia. El Ministerio solicitó “intensificar las acciones de vacunación” y “reforzar la vigilancia epidemiológica“.

Dentro de las órdenes giradas al sistema sanitario, también se instruyó “asegurar la detección oportuna de casos sospechosos” y la implementación de “tratamientos adecuados y medidas de control pertinentes“. El comunicado oficial subraya que “la vacunación es la principal herramienta de prevención” contra esta enfermedad.

En cuanto a las recomendaciones dirigidas a la comunidad, el Ministerio de Salud detalló la necesidad de verificar que los niños y niñas tengan el esquema de vacunación completo. Este esquema incluye dosis a los 2, 4, 6 y 15 meses de vida, un refuerzo a los 5 años (o por cohorte de nacimiento) y un segundo refuerzo a los 11 años (o por cohorte de nacimiento).

Se hizo hincapié en la vacunación de las personas gestantes, indicando que deben vacunarse “en cada embarazo, a partir de la semana 20 de gestación“, con el objetivo de proteger al recién nacido desde el nacimiento. Asimismo, se instó a revisar el carnet de vacunación de toda la familia y mantenerlo actualizado.

El personal de salud que esté en contacto con menores de un año también fue específicamente mencionado, indicando que deben aplicarse un refuerzo de la vacuna cada 5 años.

Finalmente, las autoridades sanitarias recomendaron mantener una correcta higiene respiratoria y de manos, y consultar rápidamente al médico ante síntomas como tos persistente, vómitos post-tos o si se tuvo contacto con casos confirmados. El Ministerio remarcó la importancia de “no automedicarse“, completar los tratamientos antibióticos según la indicación profesional y evitar el contacto con personas vulnerables (lactantes, embarazadas e inmunocomprometidos) si se presentan síntomas respiratorios. Para dudas, se habilitó el teléfono de Epidemiología 02966 – 761521 y el correo [email protected]. (Agencia OPI Santa Cruz)