Una joven de 28 años murió tras un choque en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una joven de 28 años falleció tras un violento accidente protagonizado por un vehículo este jueves alrededor de las 05:30 horas en el kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia.

La policía de Chubut informó que un vehículo Volkswagen Suran volcó y los dos ocupantes salieron despedidos del rodado, la acompañante identificada como M.M.A de 28 años falleció en el lugar producto de las lesiones recibidas y S.M.E de 27 años fue trasladado de urgencia al Hospital local.

Aún se investigan las causas del accidente y se efectuaron los análisis correspondientes para conocer la situación de los ocupantes y las pericias accidentológicas en el lugar del siniestro.

- Publicidad -

El vehículo implicado fue secuestrado para su peritaje técnico. (Agencia OPI Chubut)