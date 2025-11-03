Municipio de Ushuaia retirará 40 autos abandonados en la vía pública

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia inició la tarea de retiro de vehículos abandonados en diversos sectores de la ciudad.

Durante la semana se levantaron 14 vehículos como parte del ordenamiento urbano que impulsa el Ejecutivo y se completará el retiro de un total de 40 vehículos.

Las tareas operativas las realizó la Dirección de Tránsito para trasladar a los vehículos al predio de chatarra ubicado junto al relleno sanitario, una vez finalizado el proceso administrativo correspondiente.

- Publicidad -

El municipio informó que “antes de ejecutar los retiros se cumplió con todas las notificaciones y actuaciones administrativas exigidas por la normativa vigente, garantizando el debido proceso”.

Los operativos buscan “recuperar espacios públicos, mejorar la seguridad vial y mantener el orden en la ciudad” y pidieron a la ciudadanía “evitar el abandono de vehículos y contribuir al cuidado del entorno urbano”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)