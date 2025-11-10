Realizarán el 1° Encuentro Provincial de Familias Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos

- Publicidad -

El Registro Único de Aspirantes a Guardias con Fines Adoptivo (RUAGFA) realizará una jornada, de carácter virtual y abierta a todo público, con el objetivo de reunir a familias aspirantes, adoptivas, autoridades nacionales, judiciales y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer una política de adopción más participativa, corresponsable y federal.

El encuentro que se hará en Santa Cruz contará con la presencia del director Nacional del Registro Único (DNRUA), Juan José Jeannot; jueces de familia de Río Gallegos, el equipo técnico del RUAGFA y familias de la provincia que compartirán sus experiencias y aprendizajes en los procesos adoptivos.

Según se informó durante la jornada se abordarán tres ejes principales:

-El sistema nacional y provincial de adopción.

-Las etapas del proceso judicial.

-Experiencias y testimonios de familias adoptivas.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, y las familias interesadas en conocer más sobre el proceso adoptivo o en iniciar su inscripción, podrán inscribirse hasta el miércoles 26 de noviembre inclusive.

“Este espacio busca promover la sensibilización sobre la realidad de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad y fortalecer el acompañamiento técnico, jurídico y emocional que caracteriza el trabajo del RUAGFA” indicaron.Quienes estén interesados en participar del encuentro, podrán inscribirse a través de este formulario . (Agencia OPI Santa Cruz)