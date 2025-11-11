Ordenan la detención de Julio De Vido

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal Nº 4 solicitó esta tarde que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presente el jueves próximo a las 10 para que se haga efectiva su detención. La citación se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme hoy la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario por su rol en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas.

El máximo tribunal confirmó la sentencia al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles” los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa de De Vido contra la sentencia. La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para desestimar los planteos, dejando firme la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

La condena original fue dictada en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez. En ese juicio, se determinó que De Vido no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos que eran asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

- Publicidad -

Si bien el ex ministro fue absuelto en esa instancia por el delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones del accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos. Según el fallo del TOF 4, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de que existían informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

Tras la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal ya había confirmado la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años. Con el rechazo de hoy a los últimos planteos, la Corte desestimó también el intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa. (Agencia OPI Santa Cruz)