Fabiola Yañez confirmó agresiones de Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez ratificó haber sufrido violencia física ejercida por el ex presidente Alberto Fernández durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. En una declaración que expone la intimidad del poder, Yañez confirmó la veracidad de las agresiones y validó la existencia de lesiones visibles que habían trascendido públicamente a través de material fotográfico.

El reconocimiento de los hechos surgió tras la interpelación directa de la conductora, quien consultó específicamente sobre la imagen donde se observa un hematoma en el rostro de la ex primera dama. Ante la pregunta sobre si Fernández la golpeaba y si el ojo morado era real, Yañez admitió el hecho confirmando su existencia. La respuesta validó las especulaciones previas sobre la autenticidad de las pruebas gráficas de violencia.

Al profundizar en los detalles del episodio, Yañez describió que el golpe ocurrió luego de una discusión de pareja. Según su testimonio, tras recibir la agresión física manifestó su dolor al ex mandatario, quien se mantuvo en una posición de indiferencia actuando como si el hecho no hubiese sucedido. Un dato de gravedad institucional aportado por la denunciante es que esta agresión se perpetró delante del médico de la Unidad Presencial, situando a un funcionario como testigo directo del evento.

Además del ataque físico, Yañez denunció un esquema sistemático de violencia emocional caracterizado por manipulación y humillaciones sostenidas en el tiempo. La ex primera dama explicó que estas dinámicas influyeron en los tiempos necesarios para procesar su situación y reaccionar. El testimonio concluyó con una grave acusación sobre la restricción de su libertad ambulatoria, afirmando categóricamente que se le impedía abandonar dicha situación. (Agencia OPI Santa Cruz)