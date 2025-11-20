Pablo Gordillo acaba de nombrar en la Gerencia RRHH de YCRT a un hombre de Aníbal Fernández involucrado en el despido de 417 trabajadores en el 2020

- Publicidad -

Por Resolución N° 2025-120-APN-YCRT-MEC Expediente Electrónico EX-2025-126251782 de fecha 18 de noviembre 2025 el Interventor Pablo Gordillo aceptó la renuncia al cargo de Gerente RRHH de YCRT a Ricardo Alberto Pacíifico (26710) y puso en funciones en el cargo a Facundo Grigüella (leg 26476), en las oficinas de la empresa en calle Cabildo de CABA.

Lo controvertido del nombramiento de Cirigüella es que se trata de un hombre del riñón de Aníbal Fernández, que llegó con el kirchnerista (al igual que muchos otros que permanecen en la empresa) y sobrevivió a todas las intervenciones posteriores a la del ex Ministro K a quien no tocaron a pesar de las dudosas funciones que tuvo asignadas todo estos años, remarcaron quienes aportaron datos de esta persona.

Griguella siempre estuvo bajo el ojo de la tormenta de algunos delegados gremiales, porque acompañó a Lucas Gancerain, cuando Aníbal Fernández en el 2020, con la complicidad de ATE Río Turbio, echaron a 417 trabajadores de YCRT, una medida inédita tanto en la empresa como en el sindicalismo provincial y ahora, de acuerdo a las fuentes consultadas “ Gordillo lo vuelve a premiar con un cargo de ñoqui, donde cobra entre 5 y 7 millones de pesos”, indicaron.

Un “Anibalito” más

Facundo Grigüella es empleado del Ministerio del Interior, nombrado por Aníbal Fernández durante el gobierno de Alberto Fernández y de ese lugar el ex interventor lo pasó a YCRT donde quedó hasta ayer que fue nombrado Gerente de RRHH.

Las fuentes consultadas especulan que este nombramiento podría venir digitado desde la oficina de Máximo Kirchner, teniendo en cuenta las vinculaciones que el Interventor tiene con el hijo de la ex presidente condenada, algunas de cuyas reuniones en Buenos Aires hemos relatado en nuestros informes anteriores, lo cual molestó puntualmente al gobernador Claudio Vidal.

Sin embargo, desde calle Cabildo remarcaron que Aníbal Fernández no solo tiene a Grigüella dentro de YCRT; posee a varias personas de su entorno en la empresa, la mayoría de ellos con orden de reportarle cualquier novedad que tenga que ver con las actividades realizadas durante su gestión, algunas de las cuales podrían ser denunciadas por ilícitos administrativos cometidos en la empresa donde Fernández nunca perdió el control total. De hecho, el marido de su Secretaría Privada, aún sigue en funciones en YCRT de calle Cabildo.

“Los abogados de YCRT acá (Buenos Aires) son de Anibal y tienen la orden de reportarle cualquier novedad alrededor de las causas internas que tiene, denuncias que nunca se formalizaron hasta ahora, pero que podría modificar todo si alguien las sacara a la luz”, le confiaron a OPI, asegurando “Toda esta gente sigue vigente a pesar de las distintas intervenciones que han pasado”.

Entre los mencionados como gente que llegó con Aníbal Fernández y que actualmente se desempeñan con Pablo Gordillo, figuran: Carlos Lozano, Sugerente de comercialización categoría 11; Julia Markan Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones categoría 10; Brenda Andrade Jefe de Sección de Compras y Contrataciones categoría 8; Cardelli Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos categoría 10; Alejandro Korrenfeld Alejandro a quien le dieron la categoría a 9 que se completa con Facundo Griguella ahora Gerente de Recursos Humanos.

Aníbal Fernández cuando fue interventor de YCRT –

Todos ellos tienen un denominador común, además de pertenecer a la tropa de Aníbal: ninguno de ellos posee título universitario; solo estudios secundarios completos.

El escudo legal de Aníbal

Dentro de YCRT se dispone un grupo de abogados que también llegaron con Aníbal Fernández y desde el entorno laboral de calle Cabildo, se los señalan como “los topos de Anibal”, encargados de controlar e informar al ex poderoso Ministro de Cristina y Alberto y ex interventor de YCRT, cualquier cambios, información, denuncias o causa, expediente y/o denuncia que se presente en contra de su gestión.

Entre ellos se encuentra la abogada Morgavi Jefa de Asuntos Jurídicos, Judhit Levin Jefa de Dpto Dictámenes, Florencia Mica, Antonio Priolo, Silvina Schianni, Alvaro Moya, Laura Ghio, Narine Dasulatian, Bruno Mobilia y Lorena Palavecino los cuales se completan con otro personal profesional (no abogados) como Rodolfo Herms ex gerente de finanzas, Fariña Marcela y Luciana Amoros.

Todo este personal y algunos más que no están mencionados acá, al igual que Grigüella, provienen de la época de Aníbal Fernández, es decir kirchnerismo puro, una prueba más de que en YCRT a pesar de los aparentes cambios en la conducción, la estructura sigue respondiendo a un modelo de gestión predeterminado y que conocemos desde hace muchos años en el yacimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)