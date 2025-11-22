Hallaron a un hombre de 71 años maniatado y muerto en Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre de 71 años fue hallado sin vida y maniatado este sábado por la tarde en el interior de su vivienda en la ciudad de Trelew, un suceso que movilizó a las fuerzas de seguridad y a la justicia provincial ante la evidencia de una muerte violenta. El descubrimiento del cuerpo se produjo en un domicilio ubicado en la Avenida Los Trabajadores al 400, luego de que los propietarios del inmueble alertaran a las autoridades policiales sobre la ausencia prolongada de su inquilino.

La intervención comenzó cuando una pareja, dueña de la propiedad, se presentó en la Comisaría Segunda para manifestar su preocupación al no haber visto al hombre durante varios días. Según confirmó el jefe de dicha dependencia, Diego Correa, los efectivos se trasladaron al lugar y constataron que la puerta de acceso se encontraba cerrada, situación que obligó al personal policial a forzar la entrada para poder ingresar al recinto y verificar el estado del ocupante.

En el interior de la vivienda, los agentes se encontraron con el cuerpo del hombre de 71 años tendido en el suelo, sin signos vitales y con sus extremidades atadas, un detalle que descartó preliminarmente la hipótesis de una muerte natural y activó los protocolos para casos de homicidio. Ante el escenario descrito, se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal, así como al personal de la División Policía de Investigaciones y de Criminalística para el levantamiento de pruebas.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan en la recolección de evidencias en la escena para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las causas exactas del deceso. Si bien hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen, las condiciones de sometimiento en las que fue hallada la víctima centran la investigación en un homicidio, mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes. (Agencia OPI Chubut)