Anuncian requisitos para visitar Península Mitre

(OPI TdF) – La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego informó sobre los procedimientos y condiciones obligatorias para quienes quieran acceder al Área Natural Protegida Península Mitre durante la temporada estival.

Según detalló la secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi es preciso que los visitantes se inscriban en un registro para “preservar la zona y garantizar la seguridad de los visitantes en este paraje remoto y de difícil acceso”.

“Es obligatorio que las personas que quieran ir se registren en un formulario que se facilitó, que está en línea, que se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno, y ahí tienen para descargarlo”, añadió la funcionaria.

“El visitante no debe subestimar la dificultad que tiene un terreno y sobre todo que es un área remota, es lejana y es difícil su acceso” dijo Bianchi quien sugirió consultar “con gente experimentada o contratar un guía especializado” para realizar excursiones en el lugar. (Agencia OPI Tierra del Fuego)