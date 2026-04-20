El biógrafo presidencial atacó al ministro Manuel Adorni

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El escritor expuso la fractura interna ante las denuncias que acorralan al ministro coordinador. La embestida mediática expuso la falta de austeridad del funcionario frente al esquema de ajuste nacional.

La escalada judicial por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni quebró la defensa pública de La Libertad Avanza. El escritor Nicolás Márquez cruzó en televisión al actual jefe de Gabinete y exigió su remoción inmediata para evitar un colapso en el apoyo oficialista.

El biógrafo presidencial objetó la continuidad del ex vocero en la Casa Rosada frente a los números bajo sospecha de su economía personal. “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”, advirtió el autor durante su aparición en la pantalla de TN.

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La acusación trazó una grieta directa en el relato libertario y dejó en evidencia un doble estándar en la administración pública. Mientras Javier Milei demanda a la sociedad soportar el torniquete fiscal con un nivel de vida austero, el patrimonio de Adorni abrió un frente de conflicto por el contraste con las propias directivas económicas del gobierno.

El expediente que investiga los bienes del funcionario paralizó la agenda discursiva del oficialismo. Márquez insistió en que la figura del ministro genera un desprecio popular irreversible y recorta el margen de maniobra de todo el gabinete de ministros.

Las bases fundacionales del espacio cortaron de manera definitiva el respaldo político hacia el funcionario acusado. La cúpula del gobierno retiene a Adorni en el cargo bajo total hermetismo, bloqueando hasta el momento cualquier recambio en la Jefatura de Gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)