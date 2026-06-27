La nafta súper cae 3,01 por ciento y marca el ajuste del consumo

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La comercialización total de naftas y gasoil alcanzó los 1.419.422 metros cúbicos y registró su primera caída en la variante de mayor octanaje en más de un año.

El despacho total de combustibles cerró mayo de 2026 con una caída interanual del 0,2% respecto a 2025 y confirmó el cuarto mes consecutivo de contracción en las ventas.

El informe de Surtidores y la caída del consumo de nafta premium

El relevamiento publicado por el portal Surtidores detalla que el volumen total comercializado en el país fue de 1.419.422 metros cúbicos. Lejos de la supuesta estabilidad, la licuación de ingresos generó que la nafta premium anote un retroceso del 0,66% por primera vez en doce meses.

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La nafta súper tampoco escapó al ajuste y registró una contracción de 3,01%, lo que refleja la migración obligada de los conductores hacia alternativas de menor costo o la paralización directa de vehículos.

En la vereda opuesta, el diésel G2 arrojó un leve repunte de 0,68%. El gasoil G3 o premium sostuvo una tendencia positiva con un alza del 2,18% interanual directo y un crecimiento general traccionado por sectores corporativos que alcanzó el 5,95%.

YPF domina el volumen mientras la Patagonia desaparece del ranking

La estructura de ventas evidencia una concentración territorial que margina a las provincias productoras de hidrocarburos del sur. Buenos Aires lideró los despachos con 496.241 metros cúbicos, seguida por Córdoba con 161.687 y Santa Fe con 117.681.

Ninguna provincia de la región patagónica logró ingresar a los primeros puestos de demanda nacional, a pesar de proveer el recurso primario. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires completó el lote central con 87.098 metros cúbicos consumidos durante mayo de 2026.

A nivel corporativo, YPF monopolizó el mercado interno con la venta de 793.759 metros cúbicos. Shell retuvo el segundo lugar con 316.346, seguida por la petrolera Axion Energy con 167.685 y Puma con 76.938.

El último tramo del mercado quedó repartido entre los jugadores de menor escala y alcance regional. DAPSA reportó despachos por 28.808 metros cúbicos, GULF alcanzó los 22.166 y Refinor cerró la estadística oficial de comercialización con 13.721. (Agencia OPI Santa Cruz)