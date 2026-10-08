Docentes fueguinos abordarán apuestas online escolares

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(OPI TdF) – La convocatoria provincial articulada con SEDRONAR abordará el impacto de las apuestas en línea, el uso de plataformas y la violencia virtual en las aulas, con registro habilitado hasta el 12 de octubre.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego habilitó la convocatoria provincial para una capacitación docente enfocada en la prevención de consumos digitales problemáticos en el ámbito estudiantil. La propuesta formativa cuenta con la articulación técnica de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), con el propósito formal de brindar recursos metodológicos para intervenir ante conductas asociadas al entorno virtual en las escuelas de la provincia.

La convocatoria oficial abarca a supervisores, equipos técnicos, integrantes de gabinetes de psicopedagogía, tutores, preceptores y docentes de todos los niveles del sistema educativo fueguino. Las autoridades provinciales orientaron el contenido hacia el análisis de problemáticas que inciden en niños y adolescentes dentro y fuera del horario escolar.

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El plan de contenidos curriculares incluye el tratamiento de las apuestas online, el uso intensivo de videojuegos, la monetización del ocio y los mecanismos de hiperestimulación vinculados a plataformas digitales. Asimismo, el programa contempla el abordaje de situaciones de violencia virtual, extracción de datos personales y pautas de intervención institucional frente a conflictos derivados del uso de tecnología en los establecimientos educativos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)