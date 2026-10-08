Camionero dio positivo en drogas tras dos muertes en Garayalde

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(OPI Chubut) – Las pericias toxicológicas practicadas tras la colisión que provocó dos víctimas fatales sobre la ruta constataron la presencia simultánea de estupefacientes en el conductor del transporte de carga pesada.

La Unidad Regional de Comodoro Rivadavia confirmó que el chofer del camión involucrado en el choque frontal registrado en la zona de Garayalde dio positivo en el consumo de estupefacientes al momento de conducir el transporte de carga.

Los exámenes periciales incorporados a la causa judicial determinaron la detección de marihuana y cocaína en las muestras biológicas del conductor del rodado de gran porte. El siniestro vial ocurrió el último domingo en el tramo interurbano que conecta la ciudad de Comodoro Rivadavia con Trelew, trayecto que realizaban las víctimas.

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En el impacto murieron dos jóvenes que se desplazaban en el vehículo menor alcanzado por el transporte de carga pesada. Las actuaciones periciales quedaron formalmente anexadas a la investigación penal que sustancia la policía provincial para determinar las responsabilidades operativas en el siniestro. (Agencia OPI Chubut)