Corte define la validez del DNU con dos conjueces

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El máximo tribunal aceleró los plazos procesales al fijar un término perentorio para impugnaciones, con el fin de destrabar el expediente originado en Bariloche sobre el régimen territorial tras descartar una acción previa de excombatientes.

La Corte Suprema de Justicia designó a los magistrados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci como conjueces para intervenir en el análisis de constitucionalidad sobre el artículo 154 del DNU 70/23, disposición que deroga la Ley de Tierras. La resolución judicial adoptó la convocatoria luego de verificar que los tres ministros que integran el cuerpo no alcanzaron la unanimidad requerida para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El tribunal dispuso acortar a un término de 24 horas el plazo procesal para que las partes manifiesten su consentimiento respecto a la nueva conformación, bajo el fundamento formal de responder «en atención a las particulares circunstancias de la causa». Barroetaveña ejerce funciones en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que Pérez Curci integra la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; ambos deberán emitir voto para configurar la mayoría decisoria en el expediente.

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El litigio bajo examen proviene de una acción judicial promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, organización que demandó la nulidad e inconstitucionalidad de la derogación legal al señalar afectaciones directas sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el territorio y los derechos colectivos pertenecientes a pueblos originarios. La causa inició en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, transitó con posterioridad por la Cámara Federal de La Plata sin tratamiento sobre el fondo de la controversia y quedó radicada en la instancia extraordinaria.

La intervención de conjueces se formalizó tras la desestimación de un planteo análogo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, entidad cuyo amparo fue rechazado por el tribunal al determinar la ausencia de legitimación activa y la inexistencia de un caso contencioso habilitante. Con la integración notificada, la causa queda sujeta al vencimiento del plazo concedido para habilitar el fallo final sobre la validez del decreto. (Agencia OPI Santa Cruz)