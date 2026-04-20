Trump amenazó con bombardear la infraestructura civil de Irán

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Donald Trump lanzó un ultimátum desde Estados Unidos contra la administración islámica y ordenó la destrucción de centrales eléctricas y puentes si fracasan las negociaciones bilaterales. El mandatario acusó a las fuerzas extranjeras de atacar un buque francés y un carguero del Reino Unido en el Estrecho de Ormuz.

El mensaje provino de la cuenta oficial del presidente en la plataforma Truth Social. Trump afirmó que las acciones militares en el corredor marítimo representan una violación total del alto el fuego vigente desde el inicio de las hostilidades en febrero de este año.

La parálisis altera el comercio global de energía. El jefe de Estado detalló que las autoridades oponentes pierden USD 500 millones al día, mientras su país desvía los cargamentos petroleros hacia los puertos de Texas, Luisiana y Alaska.

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“Se acabó la amabilidad“, advirtió el líder norteamericano respecto a la escalada. El gobierno estadounidense programó para el lunes 20 una mesa de diálogo en Islamabad, Pakistán, para alcanzar un acuerdo de paz.

La delegación norteamericana designada para la misión diplomática incluye a:

El vicepresidente JD Vance .

. El político y empresario Jared Kushner .

. El inversor Steve Witkoff.

El gobierno de Irán descartó enviar representantes a la capital pakistaní. Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria comunicaron que el país mantendrá la ausencia mientras persista el cerco estadounidense sobre sus terminales portuarias.

Las autoridades en Teherán calificaron el bloqueo como un acto ilegal y criminal. La administración denunció que la maniobra vulnera la tregua próxima a expirar este miércoles 22.

El fracaso de la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado trabó las gestiones operativas. Las delegaciones abandonaron el encuentro por desacuerdos sobre la inclusión de Líbano en el pacto y las demandas de carácter nuclear.

Los gobiernos mantienen actualmente el intercambio de mensajes indirectos a través de las autoridades de Pakistán. (Agencia OPI Santa Cruz)