Senado toma juramento a 23 legisladores con una banca impugnada

El Senado de la Nación realiza hoy la sesión preparatoria para la jura de 23 de los 24 senadores electos en octubre, quienes asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. La ceremonia deja fuera a la representante de Neuquén por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, cuyo pliego retornará a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras la impugnación impulsada por el bloque peronista.

La situación de Villaverde bloqueó la intención del oficialismo de completar la nómina de legisladores en esta jornada. La oposición objetó su incorporación bajo acusaciones de supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, y por causas judiciales radicadas en Estados Unidos. El dictamen previo de la comisión frenó su juramento a pesar de las expectativas de La Libertad Avanza.

El Gobierno nacional define en paralelo el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Fuentes oficiales indican que el presidente Javier Milei firmaría el documento tras la jura de los diputados prevista para el 3 de diciembre. La fecha probable para el anuncio de la medida se sitúa el viernes 5 de diciembre.

La administración libertaria proyecta un calendario legislativo que abarca desde el 10 hasta el 31 de diciembre, con una continuidad prevista para febrero. La estrategia oficial busca asegurar el tratamiento de las leyes económicas y laborales claves para la gestión en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)