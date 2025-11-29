Dólar oficial cerró a $1.475 y el blue bajó a $1.435

- Publicidad -

El Banco Nación cerró la cotización del dólar oficial en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, manteniendo los valores de la jornada anterior sin registrar cambios. En la plaza informal, el denominado dólar blue retrocedió un 0,35% y finalizó la rueda en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, ubicándose por debajo de la cotización minorista oficial.

El segmento mayorista fijó su valor en $1.450, cifra que se mantiene inalterada y sostiene una diferencia de poco más de 50 pesos respecto al techo cambiario, calculado hoy en $1.509,98. Por su parte, el promedio minorista en las entidades bancarias osciló entre $1.470 y $1.480 para la venta, alcanzando este último valor como la cotización máxima registrada en la jornada.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia a la baja del mercado paralelo. El dólar MEP cayó un 0,45% hasta los $1.482,9, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso del 0,96% para cerrar en $1.516,1. En este contexto cambiario, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$40.314 millones al cierre de las operaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)