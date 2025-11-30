Repartidores necesitan 461 viajes para cubrir la canasta básica

- Publicidad -

Un repartidor de plataformas digitales debió completar 461 pedidos promedio durante septiembre de 2025 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes. La Fundación Encuentro presentó este dato tras aplicar el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un indicador técnico que convierte los costos de vida a la unidad transaccional del viaje realizado para medir el poder adquisitivo real del sector.

El valor nominal de la unidad de viaje, sin incluir propinas, se ubicó en 2.553,6 pesos, cifra que resulta del promedio de tarifas entre las empresas Rappi y PedidosYa. Al desglosar los gastos fijos bajo esta métrica, el informe detalla que el pago de un alquiler promedio en CABA exige la realización de 271 viajes, mientras que los costos asociados a la crianza de un hijo demandan 190 pedidos. La equivalencia con el Salario Mínimo Vital y Móvil se establece en 126 viajes completados.

El relevamiento expone la falta de parámetros salariales de referencia en la actividad. El ingreso bruto generado por los 2.553,6 pesos por pedido debe absorber los costos operativos a cargo del trabajador, tales como combustible, mantenimiento del rodado y datos móviles. El informe señala que el ingreso disponible final depende de variables no controladas por el prestador del servicio, incluyendo la demanda fluctuante, el clima y los algoritmos de las plataformas.

- Publicidad -

En la estructura de costos menores, el APP indica que cubrir una Canasta Alimentaria individual requiere 67 pedidos y el pago de la Categoría A del Monotributo insume 15 viajes. El llenado de un tanque de combustible representa el equivalente a la facturación de 2 pedidos promedio. (Agencia OPI Santa Cruz)