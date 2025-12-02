La recaudación tributaria cayó 8,7% real en noviembre

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de recursos tributarios alcanzó los 15.598.232 millones de pesos en noviembre, cifra que representa una caída del 8,7% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Si bien la variación nominal interanual marcó un alza del 19,7%, el impacto inflacionario y la reducción de la carga fiscal en sectores específicos derivaron en el cuarto descenso consecutivo al medir el poder adquisitivo de los ingresos fiscales.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalla que la baja se explica principalmente por el desplome en los Derechos de Exportación, que registraron un descenso real del 69% interanual. Esta merma responde a la eliminación temporal de retenciones al sector agropecuario y a una alta base de comparación con noviembre de 2024. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior del cálculo global, la caída real de la recaudación se ubica en un 3,6%.

En el plano de los impuestos domésticos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), principal fuente de ingresos del Estado, mostró una baja del 2,2% en términos reales. Este tributo registró una devolución negativa de 141.000 millones de pesos durante el mes. Por su parte, el impuesto a los Bienes Personales se derrumbó un 64% real, mientras que los impuestos internos cayeron un 12,6%, afectados por la reducción de alícuotas y la comparación con ingresos extraordinarios del periodo anterior. Los aportes y contribuciones de la seguridad social también acompañaron la tendencia negativa con un descenso del 1% real.

Únicamente dos conceptos mostraron números positivos en términos reales: los Derechos de Importación, que subieron un 21,7% debido al aumento del volumen de operaciones, y el Impuesto a los Combustibles, que creció un 17,2% impulsado por la actualización del valor del gravamen. Nadin Argañaraz, titular del IARAF, aclaró que “estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en noviembre“.

El acumulado entre enero y noviembre asciende a 166.581.948 millones de pesos, un incremento nominal del 40,8%. Sin embargo, la corrección por inflación indica que la recaudación total de los primeros once meses del año descendió un 1% en términos reales. En este periodo, las mayores caídas corresponden a Bienes Personales (-35%) y Derechos de Exportación (-12,4%), mientras que el Impuesto a los Combustibles acumula una suba real del 49,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)