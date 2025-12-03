Melella busca aval legislativo para que la estatal Terra Ignis asuma las áreas que deja YPF

- Publicidad -

(OPI TdF) – En una maniobra que redefine el mapa hidrocarburífero de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella selló en Buenos Aires el acuerdo con YPF para el traspaso de las áreas convencionales a la órbita provincial, bajo la administración de la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. La operación, que actualmente se encuentra bajo la lupa de la Legislatura provincial, responde a la estrategia nacional de la petrolera de bandera de desinvertir en cuencas maduras para concentrar capital en Vaca Muerta, dejando en manos del Estado fueguino el desafío de sostener la producción en yacimientos con declino natural.

El acuerdo implica la cesión operativa de siete áreas específicas: Los Chorrillos, Lago Fuego y los bloques Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E. Para la administración de Melella, este movimiento no es solo una transferencia de activos, sino una medida de contención ante la incertidumbre operativa que generaba la retirada de YPF. El Ejecutivo provincial argumenta que el control a través de Terra Ignis es la única vía para garantizar el abastecimiento de gas desde la planta de San Sebastián —punto neurálgico para el consumo interno— y evitar el desplome de la recaudación por regalías, vitales para las arcas públicas en un contexto de recorte de fondos nacionales.

Si bien el discurso oficial presenta el traspaso como una oportunidad para “revertir la caída de producción” mediante la gestión local, el escenario plantea interrogantes técnicos y financieros sobre la capacidad de Terra Ignis, una firma de creación reciente, para absorber operaciones que YPF consideró poco rentables en su ecuación global. La apuesta del Gobierno es lograr eficiencia mediante la incorporación de tecnología en estos campos maduros y, fundamentalmente, asegurar la paz social manteniendo los puestos de trabajo directos e indirectos y la cadena de proveedores locales, un sector que los gremios petroleros monitorean con extrema cautela.

El futuro inmediato de la matriz energética fueguina depende ahora de la validación legislativa de este convenio. Los legisladores deberán evaluar no solo la viabilidad del plan de reactivación propuesto por el Ejecutivo para sectores hoy inactivos, sino también las condiciones en las que la provincia asume estos activos. Mientras YPF consolida su reorientación hacia el shale en Neuquén, Tierra del Fuego asume el riesgo y la responsabilidad operativa de exprimir los últimos recursos de sus cuencas históricas para sostener su economía doméstica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)