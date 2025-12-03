Readecuaron el protocolo de actuación ante casos de abuso sexual en Esquel

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Autoridades de la Fiscalía y la dirección del Hospital Zonal de Esquel (HZE) trabajaron en conjunto para mejorar la respuesta institucional y readecuar los alcances del protocolo de intervención ante los casos de abuso sexual.

El trabajo implicó la revisión y optimización del protocolo de intervención médico legal en abusos sexuales agudos, aquellos que se producen dentro de las 96 horas previas a la atención médica.

La intención es agilizar los procedimientos para proteger a las víctimas.

El encuentro sirvió para evaluar el funcionamiento del sistema en tiempo real y corregir posibles desajustes en la atención de las víctimas.

En el encuentro participó la fiscal a cargo del equipo de género, Rafaella Riccono, el director del HZE Carlos Winter y la directora asociada, Adriana Torres.

Además, participaron actores clave en la cadena de custodia y atención médica como la asesora legal del hospital, el equipo de médicas especializadas que intervienen en casos de abusos sexuales agudos, personal del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) y del laboratorio del hospital.

Los participantes acordaron que, frente a un caso de abuso sexual agudo, “el sistema debe funcionar como un reloj. La articulación entre la Fiscalía, el CIF y el Hospital busca evitar demoras salvables que puedan revictimizar a la persona afectada o entorpecer la recolección de pruebas necesarias para un futuro juicio”. (Agencia OPI Chubut)