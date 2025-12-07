Tres juicios con condenas por tráfico y tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut informó que en diversas causas de lucha contra los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil en línea.

La Fiscalía especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital obtuvo tres sentencias condenatorias dentro de la investigación internacional conocida como “Operación Red Federal”.

La causa avanza con la cooperación con organismos internacionales y el uso de herramientas de análisis de evidencia digital, y permitió “identificar y llevar a juicio a los responsables en la provincia por delitos de distribución, facilitación y tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)”.



Los juicios finalizaron con tres sentencias, dos de ellos con prisión efectiva señalaron desde el Ministerio Público Fiscal y añadieron que “la solidez de la investigación y la prueba digital recolectada permitió en el primero de los casos, en la ciudad de Trelew, el pasado mes de septiembre de 2024, se condenó a D. M. P. a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo”.

En el segundo de los casos, en Comodoro Rivadavia, “el pasado mes de mayo de 2025, el Tribunal de Juicio condenó a D. A. T. a la pena de 1 año y 8 meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia de MASI, dos hechos en concurso real”.

Y el tercer caso, también en Comodoro Rivadavia, “en el mes de noviembre de 2025, se dictó el veredicto en el caso 125389. El Tribunal impuso una pena de seis años de prisión efectiva al tercer condenado, O.J.A., cerrando con resultados positivos la persecución penal de todos los objetivos de la operación en Chubut”. (Agencia OPI Chubut)