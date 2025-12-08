Sigue el combate del fuego en El Turbio con más de 100 personas en el operativo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Más de 100 personas participan del operativo para combatir el fuego en la zona de El Turbio, que se inició hace una semana en cercanías de Lago Puelo.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, continúa con el operativo para combatir el incendio en la región de Loma de la Chancha, que continúa activo y afectó a gran parte de la vegetación autóctona.

Personal del operativo de combate al fuego trabajó en los refuerzos de las líneas para tratar de extinguir el incendio, cuya extensión avanzó por las condiciones meteorológicas y la topografía del lugar que dificulta el acceso de los brigadistas.

- Publicidad -

Participa personal de las bases pertenecientes a Las Golondrinas, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Parques Nacionales, Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Río Negro y la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

También están participando las áreas técnicas de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Educación, Prefectura, el hospital rural, el Parque Lago Puelo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Ejército Argentino. (Agencia OPI Chubut).