Adorni y Santilli negocian Presupuesto 2026 con Jalil y Orrego

- Publicidad -

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli recibieron a los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego para negociar el Presupuesto 2026. La agenda incluyó las reformas laboral, tributaria y la Ley de Glaciares.

La reunión se realizó en Casa Rosada con la participación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. Los funcionarios discutieron el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El Poder Ejecutivo incluyó estos expedientes en el temario de sesiones extraordinarias. El comunicado oficial no detalla montos de coparticipación discutidos ni partidas específicas asignadas a Catamarca y San Juan a cambio del apoyo legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)