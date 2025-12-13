Diputados aprobó por unanimidad la ley de Algas

- Publicidad -

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad la nueva Ley de Algas que permitirá su preservación, explotación y manejo sostenible en todo el ámbito marítimo.

La norma establece un ordenamiento en la explotación de macroalgas y fija límites estrictos para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos.

Impulsada por el diputado Piero Boffi, la iniciativa reemplaza la Ley 3273 y establece nuevas herramientas de control, preservación, investigación y aprovechamiento productivo del recurso.

La nueva ley establece un ordenamiento de la “explotación de algas marinas en las playas y todo el mar territorial sometido a la jurisdicción de la provincia”.

La intención es apuntar a “una mayor industrialización del recurso en el territorio provincial” y establece la posibilidad de “promover la explotación e industrialización de la flora marina, regular la extracción de macroalgas y garantizar prácticas sostenibles”.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, que deberá actualizar mensualmente la base de información científica y técnica.

También permitirá avanzar en convenios con instituciones especializadas y fijar límites, reservas, prohibiciones y normativas de control.

Entre las prohibiciones se establece que no se permitirá la cosecha por corte directo de alga conocida como “Cachiyuyo” (Macrocystis pyrifera) en todo el litoral provincial.

La norma establece que la única operatoria aprobada será la recolección por arribazón, es decir, aquellas algas muertas que deposita el mar en la costa. (Agencia OPI Santa Cruz)