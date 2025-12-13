Gobierno admite un enero crítico por la eliminación de aranceles

- Publicidad -

(OPI TdF) – La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, confirmó que el subrégimen industrial fueguino enfrenta una de sus etapas más críticas ante la inminente eliminación de aranceles para productos importados. La funcionaria reconoció que la combinación de la recesión nacional y la política de apertura comercial perfilan a enero como un mes determinante para la continuidad de los puestos de trabajo en las fábricas, especialmente en el sector electrónico, motor económico de la isla.

En declaraciones a FM Master’s, Fernández no ocultó la gravedad del diagnóstico: “Es un momento muy complicado y enero se perfila como un mes crítico“. La preocupación del Ejecutivo provincial radica en la ejecución de la segunda fase de reducción arancelaria prevista para mediados de diciembre por el Gobierno Nacional. Esta medida desmantela la protección histórica que permitía a la industria radicada en Tierra del Fuego competir con productos terminados del exterior, poniendo en jaque la viabilidad de las líneas de producción locales.

El escenario descrito por la titular de la cartera productiva expone la fragilidad actual del ecosistema laboral fueguino. A la caída sostenida de las ventas por el derrumbe del consumo interno, se suma ahora la incertidumbre regulatoria. “Esto impacta directamente en las fábricas y en la estabilidad de los trabajadores, que al día de hoy no conocen cuál será su situación a partir de enero“, admitió Fernández, blanqueando que las empresas no han garantizado la continuidad de los contratos temporales ni las condiciones operativas para el inicio de 2025.

Frente a este avance de la política nacional de desregulación, el Gobierno provincial intenta sostener un bloque defensivo junto a los gremios y las cámaras empresariales. “Somos el frente que tiene la provincia para defender su producción“, señaló la Ministra, aunque reconoció implícitamente la limitación de las herramientas locales para frenar decisiones macroeconómicas federales. Fernández apeló a la “resiliencia” histórica de la provincia y aseguró que se trabaja para “amortiguar el impacto“, una declaración que evidencia que el golpe a la estructura industrial se da por descontado y que la gestión se centra ahora en la contención de daños. (Agencia OPI Tierra del Fuego)