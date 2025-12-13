Indec: El uso de capacidad industrial cayó al 61% en octubre

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 61,0% durante octubre de 2025. Este nivel representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto al registro del mismo mes de 2024, cuando el indicador alcanzó el 63,0%. El organismo estadístico señaló a la manufactura de productos textiles como el sector con la mayor baja interanual, operando apenas al 32,5% de su potencial frente al 47,8% del año anterior, mientras que la refinación de petróleo mostró un comportamiento inverso al subir del 79,1% al 82,2%.

El informe técnico desglosa que los bloques industriales que operaron por debajo del nivel general del 61,0% incluyen a productos minerales no metálicos (60,5%), industria automotriz (56,1%), edición e impresión (53,2%), metalmecánica (48,2%) y productos del tabaco (42,9%). Las incidencias negativas más relevantes se observaron en la fabricación de papel y cartón, que cayó al 62,3% frente al 72,9% de 2024 debido a una menor fabricación de envases, y en productos de caucho y plástico, que descendieron al 42,6%. Este último dato se correlaciona con las cifras del Índice de producción industrial manufacturero (IPI), que registró una caída del 9,7% en manufacturas de plástico y una disminución del 28,7% en la fabricación de neumáticos.

La contracción en el sector textil, que funcionó a un tercio de su capacidad instalada, responde a los menores niveles de producción de hilados de algodón y tejidos. Según los datos cruzados con el IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón verificó una caída del 34,7% interanual, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles mostró una disminución del 34,1%. Por otro lado, los sectores que lograron ubicarse por encima del promedio general fueron refinación del petróleo, industrias metálicas básicas (71,1%), productos alimenticios y bebidas (68,7%) y sustancias químicas (63,6%).



El relevamiento concluye con los datos de la industria automotriz y el sector de alimentos. La terminales automotrices registraron un uso de capacidad del 56,1%, inferior al 61,2% de octubre de 2024, a causa de la menor cantidad de unidades fabricadas. En cuanto a productos alimenticios y bebidas, el nivel fue del 68,7%, por debajo del 69,5% del año previo, un descenso que el Indec vinculó a una menor producción de carne vacuna y a una disminución en el segmento de elaboración de bebidas. (Agencia OPI Santa Cruz)