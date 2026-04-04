Una camioneta de Vialidad cayó al río Las Vueltas y los ocupantes se salvaron

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Tres trabajadores de la Administración General de Vialidad Provincial salvaron sus vidas tras escapar de la camioneta en las que se trasladaban luego de ser arrastrados por la corriente del río Las Vueltas en cercanías de El Chaltén.

El incidente se produjo este jueves en la ruta provincial N°41 que, producto de las intensas lluvias en la región, provocaron la crecida de ríos y lagunas que acompañan la traza.

Los trabajadores estaban en cercanías de Lago del Desierto cuando intentaron cruzar la corriente con la camioneta y el vehículo se desplazó hacia el cauce del río por la fuerza del agua.

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Fue en ese instante que los ocupantes intentaron salir del vehículo que era arrastrado por la corriente, uno de ellos pudo socorrer a los otros dos y evitar una tragedia.

Una camioneta que pasaba por el lugar los asistió para trasladarlos hasta El Chaltén, dado que estaban caminando por la ruta en estado de shock y muy mojados.

Por el nivel de agua acumulada en la ruta, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se restringió el tránsito para todo tipo de vehículos por el desborde del río. (Agencia OPI Santa Cruz)