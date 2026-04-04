Le dispararon en la cara a un hombre en Las Heras: dos detenidos

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La policía de Santa Cruz detuvo a dos hombres que estuvieron involucrados en una agresión con arma de fuego contra otro sujeto en una plaza de Las Heras.

El incidente ocurrió alrededor de las 03 horas del jueves cuando vecinos del lugar llamaron a la policía porque se produjo un disparo en inmediaciones de la Plaza General San Martín.

En ese mismo horario, dos hombres se presentaron en la comisaría pidiendo ayuda, y uno de ellos tenía una herida en el rostro producto del disparo recibido con entrada y salida.

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El joven señaló que fue agredido cuando estaba tomando bebidas alcohólicas con otros sujetos y con esos datos la policía realizó un rastrillaje donde detuvieron a un joven de 25 años que coincidía con la descripción que dieron del agresor.

Luego, detuvieron en el Hospital local a otro joven de 27 años que había concurrido al nosocomio para ser asistido por las lesiones que presentaba tras la pelea en cercanías de la plaza.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 y la policía investiga el origen de la pelea callejera. (Agencia OPI Santa Cruz)