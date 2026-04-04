Desbaratan local de narcomenudeo en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – Efectivos de la Policía Federal desarticularon un local de narcomenudeo en Puerto Madryn y detuvieron a un hombre tras una investigación que se inició en febrero.

En el procedimiento trabajaron integrantes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) quienes en base a denuncias de vecinos iniciaron una investigación para desbaratar la comercialización de sustancias ilícitas en el barrio San Miguel.

La investigación fue impulsada por la sede de Fiscalía Descentralizada Federal de Rawson y desde la fuerza de seguridad realizaron tareas de campo y pesquisas específicas en el barrio.

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Durante el allanamiento de una finca se apresó a un hombre y se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, balanzas de precisión y teléfonos celulares. (Agencia OPI Chubut)