Anulan el fallo de una jueza por no escuchar a la víctima

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(OPI Chubut) – La Cámara Penal de Puerto Madryn anuló un fallo de una jueza porque no escuchó a la víctima antes de tomar una decisión y los jueces entendieron que “la invisibilizó como sujeto de derecho”.

Los magistrados anularon y cuestionaron la decisión de la jueza María Alejandra Hernández quien resolvió no homologar un acuerdo y se negó a escuchar a la víctima.

“La víctima estuvo presente en la audiencia, pero no se le permitió expresar su posición antes de que se resolviera una cuestión que la involucraba directamente”, señalaron los integrantes de la Cámara Penal.

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Además, los jueces ordenaron que se tramite nuevamente el caso de la víctima de violencia de género con otro magistrado.

Se trata de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo donde según las actuaciones del fiscal, el imputado golpeó a su entonces pareja durante una discusión ocurrida en diciembre de 2024 en Puerto Madryn.

Durante el proceso, Fiscalía, Defensa y la víctima alcanzaron un acuerdo conciliatorio y reparatorio que contemplaba una compensación económica, un pedido de disculpas y la conformidad expresa de la mujer.

Pero la jueza penal María Alejandra Hernández resolvió “no homologar el acuerdo” y dispuso que “la causa continuará su trámite“. La decisión fue impugnada por las partes y llegó a revisión de la Cámara Penal.

Los jueces Javier Allende, Diego Trad y Martín Zacchino criticaron duramente la actuación de Hernández por no haber escuchado a la víctima dado que “anuló materialmente su derecho, legalmente establecido, de intervenir efectivamente en cuestiones de su propio interés. La invisibilizó como sujeto de derecho“.

Indicaron que la resolución de la jueza fue adoptada “sin interesarse por el eventual aporte de la víctima de cuestiones de hecho que pudieran inclinar la resolución en sentido contrario al decidido“, vulnerando de ese modo garantías reconocidas por la legislación nacional y los estándares internacionales de protección de las víctimas de violencia de género.

Por unanimidad, la Cámara declaró la nulidad de la resolución que rechazó el acuerdo y ordenó la realización de una nueva audiencia ante otro juez o jueza.

La víctima relató que ante la jueza Hernández “me sentí bastante incomprendida en ese momento, estoy muy frustrada porque ¿cómo no voy a ser capaz yo de decidir lo que yo necesito, lo que yo quiero? Me juzgaron mal. ¿Por qué voy a tener que hacer un análisis psicológico? Yo manejo mi economía, mis hijos, mi tiempo y mi casa. Entonces, ¿por qué me tienen que hacer un análisis a ver si podemos decidir sobre lo que vamos a necesitar?”.

La Cámara Penal argumentó que se debe garantizar la participación efectiva de la víctima en el proceso y de escuchar su posición antes de adoptar una decisión que incidiera directamente sobre sus derechos. (Agencia OPI Chubut)