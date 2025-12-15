El fisco validó los montos del monotributo para el cierre de 2025

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó los valores de la cuota mensual del monotributo para diciembre, estableciendo un rango de pago que inicia en $37.085,74 para la categoría base y escala hasta los $1.208.890,60 para el segmento más alto de servicios. El organismo recaudador confirmó las escalas vigentes previo al proceso de recategorización programado para el ejercicio fiscal 2026.

El esquema de costos fiscales determina que la Categoría A debe abonar $37.085,74 y la B $42.216,41. El desglose diferencia actividades a partir de la Categoría C, que tributa $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio. La progresión continúa en la Categoría H con $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio, culminando en la Categoría K de servicios con una obligación mensual superior al millón doscientos mil pesos.

La entidad fiscal comunicó que en febrero se ejecutará la primera etapa del cronograma de recategorización para 2026. El procedimiento administrativo obliga a los contribuyentes a revisar sus parámetros operativos de los últimos 12 meses. Los factores determinantes para el reencuadre incluyen los ingresos acumulados, la energía eléctrica consumida, la superficie afectada a la actividad y los alquileres devengados.

El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva consecuencias operativas directas para el contribuyente. ARCA advirtió que quienes no abonen el monotributo “se exponen a sanciones legales y económicas“, entre las que se detallan la pérdida de cobertura previsional, la baja de la obra social y la “imposibilidad de emitir facturas habilitadas” para el desarrollo de la actividad comercial.

La actualización de valores cierra el calendario de pagos de 2025 y establece la base recaudatoria previa a la modificación de categorías. El organismo instrumentará en el segundo mes del próximo año el ajuste de los contribuyentes basándose en la facturación real y los gastos operativos acumulados durante el último período anual. (Agencia OPI Santa Cruz)