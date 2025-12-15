Tesorera de Sur Finanzas niega declarar en causa por lavado

- Publicidad -

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se negó a declarar ante el juez federal Luis Armella. La funcionaria permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado en el marco de la causa por lavado de activos que involucra al empresario Ariel Vallejo.

La investigación analiza un préstamo de dos millones de euros ingresado al patrimonio del Club Atlético Banfield. La fiscalía sostiene que el dinero nunca fue devuelto y vincula la maniobra con fideicomisos administrados por Sur Finanzas. El expediente no especifica el monto total del flujo de fondos bajo sospecha en el resto de las entidades investigadas.

La causa acumula 35 allanamientos. Los operativos alcanzaron sedes de la AFA, el predio de Ezeiza, la Superliga y los clubes San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. La Justicia detectó la contratación previa de un técnico informático para el reseteo de computadoras de la financiera.

- Publicidad -

Sánchez fue detenida en un depósito de Avenida Hipólito Yrigoyen al 11800, Turdera. La Policía Federal incautó documentación, una computadora, cinco celulares ocultos bajo un asiento y varias cajas fuertes. El parte oficial no detalla el contenido ni el dinero efectivo hallado dentro de las cajas de seguridad.

La fiscal Cecilia Incardona ofreció a la detenida la figura de imputada colaboradora, sin respuesta hasta el momento. Sánchez afirmó ante el magistrado que “cumplía órdenes“.

La Cámara Federal de La Plata define la unificación de esta causa con una denuncia paralela de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El juez Armella rechazó el pedido de excarcelación. (Agencia OPI Santa Cruz)