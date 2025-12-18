Se aprobó la ley para regular deudas tributarias en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – La legislatura fueguina aprobó la iniciativa impulsada por el gobierno de Gustavo Melella que contempla la regularización de deudas tributarias con alivios financieros, centrados en la reducción significativa de intereses resarcitorios y punitorios para contribuyentes con deudas hasta el 30 de noviembre de este año.

El Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributarias provinciales fue aprobada por distintos bloques parlamentarios y ofrecerá un plazo de 60 días hábiles, a partir de su promulgación y reglamentación, para que los contribuyentes puedan adherirse al beneficio.

Habrá trato diferenciado de acuerdo con el régimen y tamaño de los contribuyentes.

Los Pequeños Contribuyentes podrán regularizar sus deudas en hasta 60 cuotas. Se establece un beneficio extraordinario de condonar el 100% de los intereses para quienes realicen el pago al contado.

Para los Grandes Contribuyentes podrán acceder a una condonación del 60% de los intereses si cancelan su deuda de manera total al momento de la adhesión. Si eligen financiar la obligación, podrán hacerlo en hasta 36 cuotas con una condonación del 20% de los intereses.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde sostuvo que “esta ley es el resultado del diálogo y la responsabilidad institucional. Buscamos, por un lado, dar una oportunidad real a los contribuyentes para que regularicen su situación de manera ordenada y con beneficios sustanciales, y por otro, fortalecer la recaudación provincial con un sentido de justicia y equidad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)