Continúa el combate del incendio del Parque Nacional Los Alerces

(OPI Chubut) – Brigadistas continuaban este jueves combatiendo el fuego en un incendio forestal registrado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya afectó una superficie estimada de 270 hectáreas.

Los brigadistas están trabajando con herramientas manuales y equipos de bombeo junto al respaldo aéreo donde ya se realizaron 190 descargas de agua en el sector afectado.

El operativo se lleva adelante con la colaboración de una embarcación de pasajeros de la empresa Safari Lacustre, para acceder a sectores de difícil acceso en la ladera de los montes afectados.

A los brigadistas se suman dos helicópteros, un avión hidrante y un avión anfibio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que operan desde la base instalada en Villa Futalaufquén.

El Parque Nacional Los Alerces permanece abierto al público, y los servicios turísticos no han sido afectados por el operativo, dado que el incendio se registra en una zona de bosque nativo de difícil acceso. (Agencia OPI Chubut)